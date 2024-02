La Repubblica Romana, oggi un incontro del Pri

Nel quadro delle iniziative in programma per celebrare il 175 esimo anniversario della Repubblica Romana, alle 17 di oggi presso il circolo del Pri ‘Aurelio Saffi’ di San Michele si svolgerà l’incontro pubblico sul tema ‘Il diritto dei popoli alla libertà’. "Quella della Repubblica Romana – si legge in una nota del Pri – e della prima Costituzione firmata Mazzini, Saffi e Armellini è una ricorrenza particolarmente cara al mondo repubblicano e di Romagna in particolare; il confronto tra più voci vuole proprio ricordare l’impegno del Pri e del mondo laico e mazziniano a difendere anche oggi il diritto di ogni popolo a battersi per i principi di democrazia e di autodeterminazione che l’assemblea eletta quel 9 febbraio sancì con la proclamazione della Repubblica e l’adozione del Tricolore".

Interverranno Giannantonio mingozzi, l’avvocato Valeria Masperi, Sauro Mattarella, storico e direttore di Memoria e Ricerca, Stefano Folli, editorialista de ‘La Repubblica’ ed in conclusione Eugenio Fusignani, vicesindaco e segretario regionale del Pri emiliano romagnolo.