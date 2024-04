La Resistenza e Matteotti

Nicoletta Verna sarà la protagonista dell’incontro in programma oggi alle 18.30 al Museo della Resistenza di Alfonsine. Verna presenterà ’I giorni di vetro’, edito da Einaudi. A dialogare con lei Lucia Bonatesta. La storia, in pillole, è questa: Redenta è nata a Castrocaro (nel Forlivese) il giorno del delitto Matteotti. In paese si mormora che abbia la scarogna e che non arriverà nemmeno alla festa di San Rocco. Invece per la festa lei è ancora viva, mentre Matteotti viene ritrovato morto. È cosí che comincia davvero il fascismo, e anche la vicenda di Redenta, della sua famiglia, della sua gente.

Un mondo di radicale violenza – il Ventennio, la guerra, la prevaricazione maschile – eppure di inesauribile fiducia nell’umano. Sebbene Bruno, l’adorato amico d’infanzia che le aveva promesso di sposarla, incurante della sua "gamba matta" dovuta alla polio, scompaia senza motivo, lei non smette di aspettarlo.

E quando il gerarca Vetro la sceglie come sposa, il sadismo che le infligge non riesce a spegnere in lei l'istinto di salvezza: degli altri, prima che di sé. La vita di Redenta incrocia quella di Iris, partigiana nella banda del leggendario comandante Diaz. Quale segreto nasconde Iris?