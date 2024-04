La riqualificazione delle torri Hamon

Da ravennate amo le torri Hamon e sto soffrendo nel vederle abbattute. Fanno parte della mia immagine di Ravenna, della strada verso il mare: bastava buttare uno sguardo ed erano lì, alte e imponenti. Ho letto tante proposte su come riqualificarle ma mi chiedo: è veramente possibile riqualificare e rendere fruibile una struttura all’interno di quello che è stato il petrolchimico? Sarebbe stato possibile creare uno spazio per l’utilizzo delle persone in quell’area? E le operazioni di bonifica da effettuare in quella zona sarebbero state sufficienti?

Ormai è tardi per pensarci ma è una curiosità che mi accompagna da quando ho saputo della demolizione.

Lettera firmata