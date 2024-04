La Romagna, una garanzia

Dopo il successo del debutto al Teatro Socjale di Piangipane lo scorso 20 dicembre, il trio musicale e artistico composto da Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta arriva a Russi con uno spettacolo che celebra la cultura e le tradizioni della Romagna attraverso canzoni, poesie dialettali e racconti.

Lo spettacolo, dal titolo “S’a s’fal a no la chéica”, offrirà al pubblico un’opportunità unica per esplorare il territorio e immergersi nell’atmosfera coinvolgente e ironica dei personaggi romagnoli. Personaggi che, anche quando si affacciano sulla ribalta nazionale (il campione indiscusso è senza ombra di dubbio Paolo Cevoli, senza dimenticare Giuseppe Giacobazzi), ottengono sempre un grande successo. Il trio Bonetti-Dalla Vecchia-Gatta è una sicurezza da questo punto di vista: il loro lavoro sulla Romagna e sui romagnoli sta facendo (e ha fatto) il pieno in termini di riscontro del pubblico in sala.

L’evento si svolgerà presso il centro culturale Porta Nova a Russi; l’appuntamento è questa sera alle ore 20:45. La rappresentazione, raccontano gli organizzatori, "promette di offrire una visione autentica e appassionata della Romagna attraverso le performance di Bonetti, Dalla Vecchia e Gatta".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il seguente numero di telefono: 335-5418403.