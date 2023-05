La situazione resta critica "Prima di far partire il pompaggio vanno consolidati gli argini"

La situazione resta ancora molto critica in Bassa Romagna. Nel territorio comunale di Conselice l’acqua ancora non è defluita: nel corso della notte sono proseguiti, e sono ancora in corso, i lavori di consolidamento dell’argine del canale in destra di Reno e sarà ulteriormente rafforzata la stazione di pompaggio in località Botte Santerno a Villa Pianta, oltre all’altra stazione di pompaggio temporanea realizzata in prossimità del Reno.

"Vista la delicata situazione degli argini – si legge nella nota dell’Unione –, non è possibile pensare di far partire un’azione di pompaggio fino a quando gli argini non saranno consolidati. Di conseguenza il deflusso dell’acqua sarà inevitabilmente lento. Per l’accoglienza della popolazione sono in funzione i centri di Conselice e Argenta. Per ogni informazione e comunicazione relativa all’emergenza il numero del Coc è 0545 986952 e già nelle prossime ore verrà aperto l’ufficio Urp con orari straordinari per consentire ai cittadini di trovare le prime risposte alle loro necessità".

Anche Sant’Agata sul Santerno è stata pesantemente colpita avendo avuto una rotta dell’argine del Santerno a ridosso del centro abitato. "La situazione degli allagamenti – continua la nota – è ulteriormente migliorata nella zona artigianale di Bagnacavallo. Sono iniziate ieri le prime operazioni di pompaggio delle acque nella rete scolante coordinate dal Consorzio di bonifica della Romagna occidentale nella zona di Villanova di Bagnacavallo, dove ci sono ancora criticità, ma i livelli di acqua si stanno abbassando a partire dalle vie Cogollo e Aguta. Continuano a Bagnara di Romagna, Barbiano e Massa Lombarda (Fruges) i lavori di pulizia nelle abitazioni con l’aiuto di volontari, coordinati dai gruppi locali di Protezione civile.

A Lugo situazione diversificata sul territorio: in centro storico la situazione è in via di miglioramento e sono in corso gli interventi conclusivi di svuotamento dell’acqua. Acqua presente invece ancora in alcune zone delle frazioni di San Lorenzo, Ca di Lugo, Chiesanuova, Voltana, Belricetto, Villa San Martino, Zagonara. Ad Alfonsine l’attenzione resta alta: si sono verificati allagamenti nel forese, nelle campagne e in alcune case sparse.

A Lugo per quanto riguarda le scuole il sindaco Davide Ranalli ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica già da lunedì 22 maggio fino a diversa disposizione dei dirigenti scolastici competenti che devono effettuare fare le verifiche. Ier i tecnici del Comune si sono recati nelle scuole a fare diversi sopralluoghi che si concluderanno oggi. Nelle prossime ore verrà comunicata la progressiva riapertura degli istituti.