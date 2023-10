La società di calcio divenne una ‘coop’

Anche il campionato 1974-75 vide il Faenza calcio in Promozione. La società, che rischiava la liquidazione, fu salvata in extremis grazie all’idea lanciata da ‘vecchi’ calciatori come Giovanardi e Zannoni, di costituire una cooperativa, presieduta dall’ex manfredo Scardovi. Nella foto, scattata dal consigliere Lorenzo Benini, a sinistra è l’allenatore ‘Lillo’ Rizzo ex giallorosso ed ex manfredo, al suo fianco è Walter Ambrogi (settore giovanile), poi l’economo Italo Fiorentini (notissimo titolare di una pasticceria). Ultimo a destra, Gennaro Cesarini, corrispondente sportivo del Carlino.

A cura di Carlo Raggi