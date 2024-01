La società Emiliani cerca un tecnico informatico

Si cerca un tecnico informatico sistemista, l’offerta scade venerdì 5 gennaio 2024. La società informatica ravennate Emiliani Ivo, è alla ricerca di una figura professionale di supporto ai clienti on site oppure da remoto: a norma di legge, l’offerta è rivolta ad ambo i sessi. Il lavoro comprende l’installazione e la configurazione di software, il supporto tecnico da remoto o presso le strutture dislocate sul territorio regionale con interventi tecnici programmati. Inoltre dovrebbe seguire progetti It e loro implementazione, reti Lan, Vlan, Firewall, switch, controllo dei backup e manutenzione generale del sistema It. Viene richiesta un’esperienza pregressa nella mansione ricercata ed è considerato titolo preferenziale un diploma in ambito informatico. È gradita la conoscenza della programmazione e dei database, nonchè di Windows Server, Client e Active Directory. Viene richiesto il possesso della patente di guida e l’essere automuniti. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. L’orario è a tempo pieno, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.