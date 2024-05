La tappa del Tour de France. Incognita sulle strade interessate dal percorso

È la prima volta in 121 anni di storia. E sarà una prima volta per buona parte romagnola, se non proprio ravennate. L’edizione 111 del Tour de France vedrà il via per la 25ª volta lontano dalla Francia, ma sarà la prima volta che avverrà dall’Italia con le prime tre tappe tutte cisalpine: la partenza è fissata da Firenze sabato 29 giugno con arrivo a Rimini dopo 206 chilometri e il nervoso attraversamento dell’Appennino. La terza frazione di 230,5 chilometri vedrà la maglia gialla percorre il tratto da Piacenza sino a Torino, lunedì 1 luglio. Ma sarà, soprattutto, la seconda tappa a far sorridere i tantissimi appassionati di Grande Boucle e ce ne sono ancora tantissimi: infatti, per la prima volta in oltre un secondo il Tour passerà dal territorio ravennate con partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna: 198,7 chilometri domenica 30 giugno il cui arrivo è fissato nella città felsinea dopo aver percorso due volte l’ascesa a San Luca, prima dell’arrivo pianeggiante. Ma è il lungo tratto ravennate che attira e affascina i tantissimi tifosi nostrani del ciclismo: il doveroso omaggio a Marco Pantani – che il Tour ha vinto nel suo magico 1998, l’anno della doppietta col Giro – con la partenza – ma solo per il trasferimento – da Cesenatico, viene esaltato dal passaggio in territorio cervese. Il chilometro 0 è fissato sul Lungomare Grazia Deledda di Cervia alle 12,35. Il percorso attraversa le quattro località costiere di Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano Marittima, oltre a Savio, prima di proseguire poi in direzione Ravenna.

Naturalmente, una domenica di fine giugno sarà anche piuttosto complicata per il traffico, visto che saranno interessate tutte le vie del lungomare dal Lungomare D’Annunzio al ponte mobile, per passare poi verso Milano Marittima con Viale Due Giugno, l’Anello del Pino e la XIX Traversa, prima girare verso viale Nullo Baldini e via Romagna con il passaggio da Lido di Savio verso via Romea e Ravenna. Naturalmente ci sarà una viabilità alternativa da consultare sul sito del comune di Cervia nei giorni precedenti il passaggio del Tour de France. Dopo aver lasciato Ravenna e il suo percorso cittadino - e i dubbi di chi si sposterà quel giorno riguardano le limitazioni e le strade interdette per il passaggio dei ciclisti -, la carovana gialla andrà verso San Michele (situato al chilometro 35,3) passando poi per Russi (42,5) e Faenza. Nella cittadina manfreda ci sarà lo spettacolare passaggio da piazza del Popolo: poi i ciclisti si dirigeranno verso le colline di Brisighella e Riolo Terme, in un eccezionale spettacolo sportivo, un’occasione davvero irripetibile per i tanti cicloamatori che potranno vedere da vicinissimo i loro idoli. Per festeggiare al meglio l’evento, l’amministrazione comunale di Faenza ha convocato numerosi campioni di ieri e di oggi che saranno protagonisti di una grande mostra nel salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà. Il plotone lascerà il territorio ravennate dopo il Colle del Monticino tra Brisighella e Imola, scivolando poi nel bolognese.

