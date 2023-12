La terra è la nostra casa

Sarà l’attrice Maria Rosaria Omaggio a inaugurare la stagione ’Conselice guarda al futuro’ al nuovo Centro Civico Gino Pellegrini in Piazza Felice Foresti 25 a Conselice, stasera alle 21, con lo spettacolo ’Casa PianetA Terra’. Sul palco con lei al pianoforte Cristiana Pegoraro, il polistrumentista Oscar Bonelli. Immagini video di Mino La Franca, disegno luci e fonica Stefano Berti, produzione Angelaria e Narnia Arts Academy.

Lo spettacolo è un viaggio tra parole, musica e immagini, per comunicare che il Pianeta Terra è la nostra casa e soprattutto che ne siamo parte integrante. Per raccontare di tradizioni spesso dimenticate o mai conosciute viene utilizzato il linguaggio universale della poesia e della musica. Si va da oriente a occidente e viceversa, riflettendo, emozionando e persino sorridendo col racconto di Maria Rosaria Omaggio sulle nostre manchevolezze.

La musica si ispira ai suoni della Natura: quella dell’Occidente è eseguita dal tocco magico della pianista Cristiana Pegoraro, mentre l’atmosfera dell’Oriente è affidata agli strumenti di Oscar Bonelli. Le immagini di Mino La Franca amplificano l’attenzione per un percorso indimenticabile. Oggi avvertiamo fortemente l’esigenza di ritrovare l’origine di atteggiamenti, scelte, come quelle ecologiche, che sentiamo estranee alla cultura ‘antropocentrica’ in cui siamo stati educati o… diseducati. Omaggio, attrice italiana che lavora attivamente anche all’estero, è divenuta popolare giovanissima attraverso il piccolo e il grande schermo, senza mai tralasciare il teatro.

Da molti anni firma testi e regia. Nella sua carriera artistica cinematografica ha recitato in 36 film, 40 serie televisive; in teatro ha partecipato a 90 spettacoli, diretto varie produzioni di prosa e 4 opere liriche. Ha ricevuto 45 premi nazionali e internazionali. Palese e sviscerata in teatro la sua passione per la letteratura, soprattutto del ‘900 sempre accompagnata dalla musica. Prenotazioni telefoniche 371-5318963 (ore 11-13 e 17-19) o mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com Info: Teatro La Bottega del Buonumore: 353-4045498