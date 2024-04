‘La versione di Anita’ al Mariani. E alla Classense per gli studenti Domani al Cinema Mariani di Ravenna verrà proiettato il film 'La versione di Anita' di Luca Criscenti. Il regista sarà presente allo spettacolo delle 21 per rispondere alle domande del pubblico. Il film sarà proiettato anche alla sala Muratori della biblioteca Classense per gli studenti dei licei classico e artistico.