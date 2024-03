La vita di una volta nella stalla

Molti agriturismi hanno ricavato la sala da pranzo nella stalla della vecchia casa colonica perpetuando il ruolo di tale ambiente, escluso l’alloggio dei bovini. Un tempo la stalla era il ‘salotto di campagna’ dove la gente si riuniva per le veglie invernali: le donne filavano e chiacchieravano, altrettanto facevano gli uomini tra loro, oltre che giocare a carte; i ragazzi passavano il tempo facendo la corte alle ragazze mentre i bambini giocavano. La stalla era anche l’ambiente in cui ospitare un viandante che "e’ vléva fê stala int un pòst", si voleva fermare in un posto, finendo a dormire in una mangiatoia foderata con la paglia. Il poveretto ripagava l’ospitalità con "l’övra dla stala", l’opera della stalla, cioè una giornata di lavoro.