L’abbandona ubriaca in strada, rischia di essere falciata

La serata era finita malissimo, con litigi e lei troppo ubriaca. Al punto che l’uomo, nel cuore della notte, aveva deciso di abbandonare al proprio destino la trentenne che era a bordo con lui, scaricandola dall’auto e lasciandola in mezzo alla strada, esponendola a un grosso pericolo e rischiando così che le altre vetture che sopraggiungevano potessero travolgerla. Per questo un 42enne faentino, operaio e con precedenti, è ora indagato con l’accusa di abbandono di persona incapace. I fatti risalgono al primo dicembre scorso, ma sono stati definiti recentemente dopo che i carabinieri hanno potuto visionare i filmati delle telecamere degli impianti di sorveglianza, pubblici e privati, presenti in zona. L’episodio si è verificato alla periferia di Cotignola. Qui l’uomo aveva scaricato la donna, anch’essa residente a Faenza, che era salita in auto con lui. Non si sa se fosse la fidanzata o una compagnia occasionale.

Fatto sta che ad un certo punto aveva deciso di abbandonarla sul ciglio stradale, con lei in evidente stato di ubriachezza e non in grado di reggersi in piedi. La donna, infatti, era poi collassata al centro della carreggiata, rischiando di essere falciata. Una tragedia evitata da una automobilista in transito, che si era accorta per tempo di quell’ostacolo improvviso, aveva arrestato la propria marcia prestando alla ragazza i primi soccorsi, per poi contattare immediatamente il 118. Sul posto era così intervenuto il personale sanitario, che aveva caricato la donna, trasportandola all’ospedale di Lugo, dal quale era stata successivamente dimessa.

