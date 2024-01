Laboratori per bambini

Prosegue a Russi l’iniziativa ‘libri della fantasia - Letture per eterni bambini’, il progetto multidisciplinare che vede come filo conduttore i racconti di Gianni Rodari e mira ad avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura attraverso laboratori creativi di tutti i tipi, dallo stop motion alla creta fino al disegno, all’incisione e ai burattini. Questi gli appuntamenti di oggi: laboratorio di creta con le volontarie della Pro Loco presso la sede della Pro Loco stessa, in via Cavour 21; laboratorio di disegno/pittura accompagnato dalla musica con Tommaso Martines alla scuola di musica ‘Contarini’, via Saffi 4; laboratorio di incisione su plexiglass con Maria Giovanna Morelli presso Magiomo Lab, in corso Farini 120; laboratorio di burattini con Alice Iaquinta presso la sede Comitato Gemellaggio, via Babini 1. Infine continua in Biblioteca il laboratorio di stop motion. I laboratori sono su prenotazione, chiamando il 333-4535018. Domani ultimo giorno dell’iniziativa.