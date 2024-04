Laboratorio per i piccoli al Podere Pantaleone

L’oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo festeggia il 35esimo anniversario. Nei prossimi mesi saranno tanti gli eventi promossi per l’occasione, ma un’anteprima è in programma già questa primavera con i ‘Laboratori nel bosco’ per bambini dai 4 ai 12 anni. Si faranno anche brevi escursioni nel bosco e osservazioni dirette di animali. Il primo appuntamento, oggi dalle 15.30 alle 17.30, ha per titolo ‘E se fossi una rana?’ ed è un laboratorio per bambini da 6 a 12 anni di lettura, disegno e scrittura in occasione della Giornata della Terra e della Giornata per la salvaguardia delle rane.