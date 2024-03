Laboratorio teatrale di Gianandrea Nadiani. Aperte le iscrizioni

Prenotazioni aperte per il laboratorio-workshop di recitazione di Gianandrea Nadiani, in programma il 20 e 21 aprile (info e prenotazione 333/3251358; nadianigianandrea@gmail.com). Le lezioni si terranno al Rione Verde, via Cavour 37, a Faenza (sabato 12-20 e domenica 10-18). Il progetto, racconta il diretto interessato, "nasce dal desiderio di condividere l’esperienza teatrale accumulata in anni di formazione e di lavoro". Le tecniche recitative affrontate e gli esercizi messi in pratica saranno adatti a tutti.