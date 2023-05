L’acqua fa danni al PalaLumagni Parquet del campo rialzato

L’alluvione ha creato enormi disagi in tutto il circondario di Lugo e non ha risparmiato nemmeno gli impianti sportivi. A farne maggiormente le spese è stato lo storico PalaLumagni, teatro fino a una ventina di anni fa delle gare di basket delle compagini lughesi, che oggi invece appare intriso d’acqua a tal punto da risultare inutilizzabile. Il parquet si è gonfiato a causa delle infiltrazioni e si è sollevato dalla sua sede piegandosi alle intemperie e, per riportarlo agli antichi fasti, sarà necessario un lungo lavoro. Essendo un impianto provinciale, dovrebbe essere ristrutturato entro ottobre poiché viene utilizzato dalle scuole, ma la situazione è ancora tutta in divenire. La condizione degli impianti ha ripercussioni anche sulla prima squadra degli Aviators, impegnata in questo periodo negli spareggi per l’accesso alla serie C Unica. La formazione di coach Baroncini non si allena da una decina di giorni a causa del fatto che non ci sono impianti disponibili. Detto del Lumagni, anche il Pala Banca è inutilizzabile poiché è stato scelto come sede di accoglienza degli sfollati. Nell’ambiente maggiore, dove di solito si svolgevano le partite ufficiali di pallacanestro e degli altri sport, sono state approntate le brandine per la notte mentre nella sala minore, dove si svolgeva la scherma, è stata allestita la mensa servita da una cucina mobile situata all’esterno.

Tornando agli Aviators, la situazione è in stallo poiché non è ancora stata diramata alcuna comunicazione ufficiale da parte della federazione sulla data del recupero di gara 2 che dovrebbe svolgersi proprio a Lugo. Gli Aviators sono avanti 1-0, ma appunto non si stanno allenando. Parte dello staff ha subito danni a causa dell’alluvione e tutti i giocatori sono impegnati in questi giorni a ripulire la città dal fango.

Stefano Pece