L’acqua si abbassa, rientra l’emergenza

Una lunga giornata di sole ieri a Cervia e la città torna lentamente a sorridere. Domenica di prima mattina è arrivata la colonna della protezione civile dalla regione Lazio che ha iniziato da subito a intervenire all’altezza della zona Malva Nord. Un’importante operazione per liberare dall’acqua e mettere in sicurezza le aree di Malva Nord, Savio e Tagliata per la quale è stata predisposta la chiusura della strada statale Adriatica dalle 6 del mattino di ieri - per 24 ore - nel tratto compreso fra la rotonda di via Martiri Fantini e l’ingresso della zona Terme. Svuotato anche il sottopassaggio di Tagliata e, durante la giornata, l’acqua ancora presente sul territorio ha iniziato ad abbassarsi. Per le saline servirà ancora un po’ di tempo ma la città si sta rimettendo in piedi. Nel pomeriggio i residenti di Castiglione di Cervia, Savio di Cervia, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Tantlon, Milano Marittima, Zona Terme, Sant’Andrea hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Dalle 14 di domenica anche la il San Giorgio ha ripreso l’attività. Ieri mattina sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici in tutte le scuole del territorio che hanno riaperto parzialmente. Aperte tutte tranne l’Istituto Istruzione Superiore Tonino Guerra e i centri di formazione professionale, in quanto molti ragazzi arrivano da fuori comune e per problemi alla viabilità e trasporto hanno ancora difficoltà a raggiungere la sede scolastica. Hanno riaperto oggi biblioteca, musei, centri di aggregazione giovanile. Restano chiusi nella giornata di oggi i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. Aperti invece gli impianti sportivi comunali. In merito ai rientri nelle proprie case e alla risoluzione dei problemi, le persone che hanno avuto danni alle abitazioni o hanno particolari condizioni personali o logistiche possono restare ospiti degli hotel comunicandolo al numero 328 1505 922. È stato attivato un servizio dei Vigili del Fuoco, Unità Comando Locale di Firenze a disposizione dei cittadini per interventi di pompaggio delle acque dalle aree private (24 ore su 24). I cittadini possono contattare direttamente il numero 338 7944460. È stato attivato un servizio a disposizione dei cittadini per interventi di pompaggio delle acque dalle aree private (0544.979164 e 0544.979170, attivi dalle 8 alle 20).

Per evitare sprechi e organizzare al meglio le donazioni di pasti si chiede di non agire autonomamente portando il cibo agli hub ma di contattare preventivamente il numero 334 3298097 oppure scrivere a [email protected] Hera è al lavoro per ripulire le strade dai rifiuti ingombranti lasciati ai bordi delle strade. Sono in corso le pulizie delle strade di Villa Inferno, Sant’Andrea. Proseguiranno poi verso Savio e su tutto il territorio. L’attività è complessa ed i tempi non sono facilmente prevedibili, ma il lavoro procede senza sosta.

i.b.