Ladri dinamitardi a Mezzano. Ma le banconote vanno a fuoco

Banconote bruciate e macchiate. Poi, soprattutto, ingenti danni alle strutture. È il bilancio dell’assalto notturno compiuto da ignoti malviventi ai danni della filiale Bper di via Reale 193, fra le frazioni di Glorie e Mezzano. Un boato, nel cuore della notte, ha svegliato di soprassalto i residenti.

Il raid è stato compiuto in piena notte, lo sportello bancomat è stato fatto saltare intorno alle 3.30 con dell’esplosivo, utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta, nel tentativo di prendere il denaro che era custodito all’interno del forziere, caricato per i prelievi del fine settimana. Ma il colpo non è andato a buon fine in quanto gran parte del bottino è andato distrutto nello scoppio, altre banconote sono rimaste macchiate dall’inchiostro utilizzato per i sistemi di sicurezza. Per cui non sarebbe consistente la quantità di denaro integro in possesso dei ladri, anche se conteggi più precisi verranno fatti nella giornata di oggi.

Dopo il blitz i malviventi sono fuggiti utilizzando un’auto e un furgone, visto allontanarsi sulla via Reale in direzione di Ferrara. Si parla di una banda composta da più persone. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno già acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza. La banca ha subito danni ingenti. Gli operai sono intervenuti già nella mattinata di ieri per il ripristino degli arredi, al fine di consentire l’apertura della filiale già da questa mattina. La stessa banca in passato era già finita nel mirino dei ladri dinamitardi.