L’Albergo del Cuore, dove la disabilità è benvenuta

L’Albergo del cuore è una realtà. La struttura realizzata a Ravenna, in via Rocca Brancaleone dalla cooperativa San Vitale, verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 16. Si tratta di una struttura aperta a tutti, ma con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Delle dieci stanze, tutte curate nei minimi particolari, arredate con ricercatezza e passione, ce n’è una, sensoriale, pensata per accogliere nello specifico ospiti con disturbi dello spettro autistico, tre sono invece accessibili a chi ha disabilità motorie. Ci sono poi un bar bistrot, una gastronomia con prodotti del territorio e un ristorante che, in estate, grazie al cortile interno, avrà 75 coperti. Spazi, questi ultimi, riservati non solo agli ospiti della struttura, ma a tutti. "Siamo arrivati al termine di un viaggio carico di emozioni e anche di fatiche", ha detto Romina Maresi, presidente della San Vitale. In hotel lavoreranno quattro giovani con disabilità, Elia, Paula, Daniela e Sharon. Erano presenti anche loro, ieri mattina, quando la struttura è stata presentata. L’apertura al pubblico è prevista per febbraio, ma in queste settimane l’hotel ospiterà l’Academy, la formazione rivolta ad altri dieci giovani con disabilità che impareranno il lavoro e rimarranno un anno, prima di trovare posto in altre strutture. A giorni l’Albergo del cuore sarà sui portali di prenotazioni. Info.: albergodelcuore.it.

a. cor.