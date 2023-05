L’ambasciatore francese a Ravenna "I miei concittadini rimasti colpiti Ascoltate le vostre richieste"

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha incontrato l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, in visita a Ravenna a seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio. Insieme si sono recati all’impianto idrovoro di via degli Zingari caduti nei lager, dove nei giorni scorsi sono accorse in aiuto squadre di Protezioni civili provenienti da alcuni paesi europei, tra cui un contingente francese giunto con una pompa ad alta capacità.

"L’attività e l’impegno messi in campo in questi giorni dalla Protezione civile nazionale e dalle squadre europee per favorire lo svuotamento dei canali si sono rivelati fondamentali in questa situazione di emergenza – spiega de Pascale –. Oggi ho consegnato personalmente all’ambasciatore Masset una lettera indirizzata al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per esprimere la più sentita riconoscenza da parte mia e dell’intera comunità ravennate per il prezioso contributo offerto al nostro territorio dalla Francia, che ha risposto immediatamente al nostro appello inviando un supporto molto importante. L’Italia ha dimostrato una straordinaria capacità di risposta all’emergenza, ma altrettanto straordinario è stato l’apporto fornito dalle tante squadre europee giunte in soccorso del territorio e della provincia di Ravenna.

"Le immagini delle alluvioni hanno destato una immensa emozione in Francia – dichiara l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset –. Tanti dei miei concittadini hanno un pensiero per le vittime. Il presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio e offerto la solidarietà della Francia al presidente del consiglio. Abbiamo risposto alla richiesta dell’Italia tramite il meccanismo europeo con un modulo di pompaggio di alta capacità e una squadra di circa 50 militari della protezione civile. Hanno fatto un ottimo lavoro".