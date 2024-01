Lancio di fumogeni, chiesto il daspo per due tifosi ospiti

Lo scorso 22 ottobre si era disputato allo stadio ’Bruno Benelli’ l’incontro di calcio valevole per la settima giornata del campionato di serie D, girone D, tra le squadre del Ravenna e del San Giuliano City. Durante la partita, iniziata alle 15, l’evento era stato sospeso per alcuni istanti dal direttore di gara a causa del lancio di più fumogeni in campo da parte dei tifosi sangiulianesi, collocati nel settore ospiti dell’impianto sportivo.

Al termine dell’attività investigativa della polizia, svolta attraverso la visione e le analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, la Digos ravennate ha segnalato all’autorità giudiziaria due italiani, appartenenti alla tifoseria ultras della squadra ospite San Giuliano City, i quali nel corso dell’incontro calcistico si erano resi responsabili del lancio di fumogeni all’interno del rettangolo di gioco (fattispecie delittuosa prevista e punita ai sensi dell’art. 6-bis legge 13 dicembre 1989 nr. 401). A carico dei due è stato avviato l’iter amministrativo per l’irrogazione dei provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive, il daspo.