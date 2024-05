L’antenna nel Parco Montessori. Qualcosa si muove

Lo scorso 8 agosto 2023,il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, come aveva promesso ai residenti, ha inoltrato un esposto circostanziato all’attenzione della Procura della Repubblica di Ravenna che, a quanto è dato sapere, ha portato ad una pronta apertura di indagine, tuttora in corso. L’esposto del gruppo consiliare LaPigna, Città-Forese-Lidi, è la naturale conseguenza dei tentativi, rivelatisi purtroppo tutti inutili, portati avanti nei mesi scorsi, sia attraverso una diffida a carico del sindaco de Pascale per la revoca immediata ed in autotutela dei provvedimenti dirigenziali di concessione dell’area al gestore e di installazione dell’antenna 5G, sia tramite una mozione discussa in Consiglio Comunale, bocciata però dalla maggioranza che sostiene lo stesso sindaco. Quanto da noi comunicato formalmente alla Procura della Repubblica, si basa sulla documentazione amministrativa ricevuta attraverso diversi accessi agli atti.

Ciò che abbiamo chiesto alla stessa Procura, è di valutare l’esistenza di reati circa la mancata pubblicazione della procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’area sulla quale installare l’antenna 5Gdel parco Montessori, l’assenza dell’approvazione del progetto definitivo, la mancata revoca da parte del sindaco per autotutela della concessione al gestore, la mancanza della richiesta del parere alla Soprintendenza e al dirigente all’urbanistica, la concessione dell’area senza procedura pubblica prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria e infine il rilascio del nulla osta edilizio urbanistico ancora prima del rilascio della concessione dell’area.

Aspetti, questi, che pare siano attualmente oggetto di valutazione da parte della Magistratura ravennate. Accogliamo, di conseguenza, con grande favore la notizia che anche i residenti del Parco Montessori abbiano deciso di presentare un loro esposto in Procura e ci complimentiamo per la tenacia che ancora una volta dimostrano, nel portare avanti le loro giuste istanze.

Lista civica La Pigna