L’appello di Marco Bravura: "Raccolta fondi per illuminare la fontana Ardea purpurea"

Marco Bravura, celebre mosaicista ravennate, lancia una campagna di raccolta fondi per illuminare "più adeguatamente" una delle sue opere più conosciute, la fontana ‘Ardea Purpurea’ che compie vent’anni e si trova in piazza della Resistenza. ‘Una nuova visione di Ardea Purpurea’, questo il nome che l’artista ha voluto dare all’iniziativa, ha l’obiettivo di realizzare un impianto di illuminazione che riesca valorizzare la fontana di mosaico nella maniera che merita e di intervenire anche sul piano erboso che la circonda. "Il mosaico che ricopre la scultura – scrive Marco Bravura sul suo profilo Facebook – è stato più volte ripulito dal calcare che periodicamente lo aggredisce, ma manca una illuminazione adeguata e nel tempo la normativa è cambiata. Lo Studio Land Shapes ha preso parte alla mia chiamata, proponendo soluzioni che il Comune di Ravenna effettuerà. Rassicuro che non sono previsti tagli di alberi ma un progetto di valorizzazione paesaggistica semplice ed armonica. Fiducioso nella comprensione e, spero, nella generosità dei tanti cittadini di Ravenna e altri che hanno mostrato apprezzamento, lancio una raccolta fondi che contribuirà a tali modifiche e miglioramenti dell’area intorno alla fontana".

L’artista ha deciso di partecipare a questa raccolta fondi personalmente donando cinquanta disegni su carta, tecnica carboncino seppia, delle dimensioni 50 x 35 centimetri, raffiguranti la fontana. I lavori possono essere acquistati a 100 euro l’uno. Sempre Bravura mette inoltre a disposizione cinquanta libri editi da Skira, edizione 2019, dedicati ad Ardea Purpurea, con testi di Philippe Daverio, Michele Tosi, Linda Kniffitz, Luca Maggio, alla cifra di 20 euro. "I fondi raccolti andranno interamente a sovvenzionare i lavori. Per adesioni alla raccolta fondi si può inviare una mail a: info@marcobravura.com Nella mail di risposta verrà indicato dove ritirare i disegni e come contribuire. "I miei ringraziamenti – conclude Bravura – vanno allo Studio Land Shapes e al Comune di Ravenna. Un grazie enorme a quanti contribuiranno alla Nuova Visione di Ardea Purpurea".

A poche ore dalla pubblicazione dell’appello da parte del mosaicista ravennate, le offerte non si sono fatte attendere. A dirlo è lo stesso Bravura. In tanti hanno subito aderito, non rinunciando alla alla possibilità di contribuire alla valorizzazione di un’opera in mosaico contemporaneo tra le più amate della città. Ardea Purpurea si trova in piazza della Resistenza, nel luogo in cui si fermano i turisti in arrivo a Ravenna con il pullman e quella meravigliosa scultura in mosaico è la prima testimonianza di mosaico che vedono appena posati i piedi in città, prima di intraprendere il percorso lungo le mura che li condurrà in centro e nelle basiliche bizantine.