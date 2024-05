L’arrivo (nel 2026) di un nuovo traghetto è una bella notizia

Non possono che destare soddisfazione ed essere accolte con favore le parole dell’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Turismo, Andrea Corsini, che ha comunicato in questi giorni come siano stati trovati i cinque milioni di euro necessari per l’acquisto di un traghetto elettrico per poter attraversare il Canale Candiano nel tratto Marina di Ravenna – Porto Corsini (dovrebbe essere operativo entro l’anno 2026, ndr).

Il tema dei due traghetti, ‘Baleno’ e ‘Azzurro’, ormai risalenti agli anni Novanta e quindi decisamente datati, spesso non funzionanti e bisognosi di continue manutenzioni, rappresenta una criticità ben nota e il servizio traghetti è stato oggetto di confronti e vari incontri, anche con i vertici di Start Romagna, tra cui la Commissione consiliare del giugno 2023, su richiesta del nostro gruppo. Il Canale Candiano, peraltro, nome comune con il quale a Ravenna si designa il canale navigabile propriamente detto canale Corsini, dal nome di Clemente XII, al secolo Lorenzo Corsini, che lo volle fortemente a inizi del Settecento, presenta un andamento unico e particolare, così come prototipi e non certo prodotti in serie devono essere i traghetti in questione.

Va sottolineato che dei cinque milioni necessari all’acquisto, tre milioni e mezzo verranno dalle casse della Regione Emilia-Romagna, 500mila euro dal Comune di Ravenna, 800mila giungeranno dal Ministero dei Trasporti, 200mila da Start Romagna per realizzare un traghetto elettrico portatore di una rilevante ricaduta anche in chiave turistica per i nostri lidi nord.

A questo punto, è l’auspicio, non resta che augurarsi che l’intero trasporto pubblico locale riceva in tempi relativamente brevi un impulso positivo, con i Start impegnata, tra l’altro, a contrastare e a far fronte ai seri disagi, avvertiti nel territorio ravennate, che affliggono le corse urbane ed extraurbane, specie legati alla carenza di autisti.

* Capogruppo in consiglio comunale della Lista de Pascale Sindaco