Lascia la dottoressa Lorenza Angelini Arriva Alina Puica

Appresa la notizia, diffusa dall’Ausl Romagna, della cessazione della sua attività di medico di medicina generale a Villanova, il sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni, desidera "salutare e ringraziare la dottoressa Lorenza Angelini e al tempo stesso ringraziare l’Ausl e in particolare la dottoressa Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario e il dottor Mauro Marabini, direttore del Dipartimento di Cure primarie dell’Ausl, per aver provveduto con sollecitudine alla sua sostituzione". Le fa eco l’assessora alle Politiche sociali Ada Sangiorgi: "La collaborazione e il confronto con l’Ausl sui temi della salute e della prevenzione sono costanti e molto fruttuosi. Accanto alle attività prettamente sanitarie svolte presso la Casa della Salute di Bagnacavallo, infatti, in questi anni stiamo portando avanti diversi progetti fondamentali per la sensibilizzazione e il benessere della popolazione. Pensiamo soltanto al più recente convegno sulle malattie reumatiche, che a giugno ha ottenuto ottimi riscontri e registrato grande interesse, e al prossimo ciclo di incontri in partenza a settembre su come affrontare i cambiamenti e gestire lo stress. Sono tutti tasselli di un percorso condiviso che mette al centro le persone, i loro bisogni e la loro salute a 360 gradi". Contestualmente l’Ausl della Romagna ha provveduto al conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale alla dottoressa Alina Puica che prenderà servizio da domani al numero 2 di piazza Tre Martiri. Gli orari (lunedì, martedì e venerdì 8.30-10.30, mercoledi e giovedì 15-17. La dottoressa Puica riceve su appuntamento (telefono o whatsapp 351 5351243).

lu.sca.