L’asilo di Sant’Agata riapre accanto alla chiesa di Villa San Martino

La scuola dell’infanzia asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, l’unica presente nel comune, ha subito moltissimi danni durante l’alluvione. I locali non sono agibili, ma l’attività didattica proseguirà nel teatro parrocchiale di Vila San Martino, frazione di Lugo da lunedì. Nel frattempo, per permettere alla scuola di riaprire a settembre, col nuovo anno scolastico, i familiari dei bambini hanno lanciato una raccolta fondi. Chi vuole aiutare la scuola può donare a questo link: bit.ly43kNCPa

"L’acqua è entrata con grande furia nella nostra scuola, raggiungendo il metro e 70 e al momento ci sono ancora diversi centimetri di fango da portare via – racconta la coordinatrice, Caterina Castellari –. Tutto il pianoterra e il nostro bel parco sono distrutti, ma non ci scoraggiamo. Tutto lo staff della scuola sta dando una mano, la Protezione civile della Lombardia ci aiuta a organizzare il lavoro e abbiamo ricevuto il sostegno e il prezioso aiuto di tantissimi volontari arrivati anche da altri paesi per ripristinare i locali".