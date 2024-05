L’assessore Manzi: "Torre Enel non ci sono risorse per sistemarla"

"Seppur l’Amministrazione abbia cercato di attivare un progetto di ripristino della Torre, non è riuscito a trovare le disponibilità a Bilancio per realizzarlo". Questa la risposta data dall’assessore Manzi all’interrogazione del consigliere comunale Gianluca Salomoni (gruppo Indipendenza) sulla Torretta Enel. L’amministrazione "ha richiesto agli uffici di proseguire l’interlocuzione con il concessionario della Darsena del Sale al fine di giungere in futuro alla riqualificazione della Torretta". Salomoni: "Non sono soddisfatto, non è stata data alcuna tempistica. Lo stato di abbandono della torretta è vergognoso".

La torretta, si legge nell’interpellanza, "situata sul lato nord della banchina del porto canale tra il ponte mobile ed il ponte Cavour, continua a presentarsi con il tetto letteralmente sfondato le cui cause sono sicuramente da imputare ad un ennesimo micro-crollo della struttura".