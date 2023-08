L’assessore regionale Alessio Mammi nelle imprese colpite

Ripartire dopo l’incubo delle frane. Nei giorni scorsi anche l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi è stato a Casola, dove ha incontrato associazioni, imprese agricole e amministratori locali per fare il punto sullo stato dei lavori e sul ripristino del territorio. Tra i temi di cui si è parlato c’è la manutenzione alle reti dei territori rurali, garantita anche grazie alle risorse Gal, e gli interventi di somma urgenza per ripristinare le strade di collegamento e le strade intra-poderali, evitando il rischio di uno spopolamento della montagna. Occorre inoltre riparare i danni causati dalle frane anche alle infrastrutture idriche.

L’assessore Mammi al termine dell’incontro ha fatto diversi sopralluoghi in imprese agricole colpite e nei luoghi oggetto dei primi ripristini da frana, realizzati grazie alle risorse anticipate in primis dal Comune di Casola in collaborazione con Provincia, forze dell’ordine, vigili del fuoco, esercito e Protezione civile.