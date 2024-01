Lavori a Punte Alberete: "Danni con la pioggia di ottobre"

Stanno procedendo i lavori presso l’Oasi di Punte Alberete, per mezzo secolo luogo di visita di tutte le scolaresche ravennati – e non solo – ma duramente provato dagli anni e dagli eventi atmosferici estremi degli ultimi periodi. Lo scorso marzo la Giunta aveva approvato un progetto per il ripristino delle strutture più danneggiate dal tempo, per garantire condizioni adeguate di sicurezza e anche ampliare l’offerta per i visitatori, arricchendo il percorso. Dunque andavano sostituite diverse parti in legno sulle passarelle e ricostruire quelle distrutte, anche se resta il cumulo di assi della vecchia torre di avvistamento che, al momento, non sembra da ripristinare. Il tutto era contenuto nella prima determinazione del 27 gennaio scorso i cui lavori erano stati appaltati alla cooperativa Montana Valle del Lamone di Brisighella per l’importo di 119.062,50 euro, più iva per un totale complessivo di 145.256,25 euro. I lavori in questione sono iniziati e stanno procedendo ma gli ulteriori danni per cause naturali di ottobre hanno portato ad una perizia successiva, alla sua approvazione al "concordamento di nuovi prezzi".

Il dirigente del Comune, incaricato – Stefano Ravaioli – è stato investito del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. Inoltre il 28 dicembre è stato approvato il progetto esecutivo ai lavori di "Ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il percorso pedonale di Punte Alberete". Con la delibera della Giunta n. 621/5062 del giorno successivo è approvata la revisione del progetto, in seguito all’aggiornamento dei prezzi. Inoltre è stata accettata la relazione tecnica della Direttrice dei lavori, redatta lo scorso 30 novembre nella quale si segnala la necessità di eseguire altri lavori non previsti nel progetto originale: "A seguito dei ripetuti eventi meteorologici avversi che si sono verificati nel mese di ottobre nel territorio comunale, l’area interessata dai lavori, già resa fragile dagli eventi alluvionali di maggio, ha subito un forte degrado delle strutture in legno e del percorso pedonale". Per questo sono state riformulate – l’importo complessivo dei lavori, compresi di ogni onere è di 175.000 euro – le lavorazioni previste.

u.b.