Lavori alla Ferrovia nel weekend

Lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini, disagi per gli utenti che utilizzano la linea Ravenna-Bologna, che seguiranno il percorso via Faenza. Previsti bus sostitutivi tra Castello e Russi, dove dalle 23.30 di venerdì 23 alle 4 di lunedì 26 febbraio il cantiere sarà operativo. L’intervento rientra nel piano delle attività per riportare la linea ai livelli pre-alluvione. Terminate le attività di ripristino vero e proprio, Rfi ha progettato e avviato ulteriori intervento a completamento. I lavori in programma questo weekend interesseranno due piccoli ponti funzionali a una efficace regimentazione delle acque: sarà necessario rimuovere temporaneamente il binario e la massicciata per eseguire i lavori.