Ravenna, ripartono i lavori di ampliamento della tangenziale

Ravenna, 19 gennaio 2024 - Anas ha comunicato che la settimana prossima avrà inizio la nuova fase dei lavori di ampliamento della statale 'Adriatica', nel tratto identificato come 'tangenziale di Ravenna'. I lavori in questione riguarderanno la carreggiata in direzione Ferrara e hanno come scopi principali quelli di costruire le nuove rampe dello svincolo di Via Savini e la realizzazione della complanare nord, che estenderà la sede fino a collegarla ai rami di svincolo.

Il programma dei lavori

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, da lunedì 22 gennaio la carreggiata in direzione Ferrara subirà un restringimento nel tratto compreso tra il km 150,240 e il km 149,400. Il transito sarà permesso esclusivamente nella corsia di sorpasso, mentre il traffico nelle rampe dello svincolo di via Savini, interessate dai lavori, subirà un'interruzione fino al termine del tempo previsto. Si stima che il completamento di questa fase di lavori possa avvenire prima della stagione estiva. L'intervento, dal costo totale di circa 15 milioni di euro, interesserà il primo Stralcio funzionale di 1,45 km ed è inerente a un più ampio progetto di riqualificazione della SS 16 "Tangenziale di Ravenna". Il progetto in questione mira ad allargare la sezione stradale e a installare uno spartitraffico centrale di nuova generazione di tipo Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

Cambia il percorso per i mezzi pesanti

Per quanto concerne i mezzi pesanti, stando alle indicazioni di Anas, i veicoli in uscita dalla zona Consar di via Vicoli e diretti verso Nord (direzione Ferrara) dovranno percorrere la SS 16 Classicana in direzione sud fino alla rotatoria di via Ravegnana, nella quale dovranno fare inversione di marcia e proseguire nella giusta direzione. Allo stesso tempo, i veicoli diretti alla zona Consar provenienti da sud dovranno percorrere la SS 16 Classicana in direzione nord, fino allo svincolo quadrifoglio dell’autostrada A 14 dir e SS 309 dal quale dovranno fare inversione di marcia e imboccare di seguito la giusta direzione.