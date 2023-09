Lavori in stazione, attenti ai divieti

Lavori, modifiche alla viabilità. Dopo l’intervento per il nuovo manto stradale dal piazzale della stazione ferroviaria al semaforo di viale Tolosano e in un tratto di via Roma, è il momento di realizzare la segnaletica. La ditta lavorerà da lunedì 4 a giovedì 7. È stato disposto il divieto di sosta in viale Baccarini, tra il piazzale Battisti e il semaforo, così come in via Roma e in alcuni tratti di viale IV Novembre, oltre che in via Salvolini e in alcuni punti di via Oriani e piazzale Sercognani. Nel tratto di viale Baccarini tra il piazzale della stazione e il semaforo verrà interdetto il traffico, residenti esclusi. Martedì 5 settembre partono poi i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Trieste, via Berti e alcuni tratti di via Medaglie d’Oro, con divieto di sosta fino a venerdì 8 dalle 7 alle 19.