Le cantate sacre di Bach. Oggi alla Basilica di San Francesco

Grande tra i grandi, Johann Sebastian Bach non ebbe la stessa considerazione in vita. La riscoperta del compositore tedesco avvenne grazie alla prima esecuzione in tempi moderni di uno dei suoi più grandi capolavori della musica sacra, la Passione secondo San Matteo, per opera di un altro grande musicista del romanticismo, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Per scoprire le cantate sacre del compositore appuntamento oggi alle 19.30 - protagonisti il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale di San Francesco di Ravenna, insieme al Coro Jubilate di Faenza, esibirsi, sotto la direzione di Martina Drudi -, nella Basilica di San Francesco di Ravenna (offerta libera). Programma: Johann Sebastian Bach - Cantata Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140; concerto per oboe, violino e archi in re minore BWV 1060; Coro Was mein Gott will dalla Cantata BWV 111.