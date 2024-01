Le elezioni europee di giugno. Servono trenta volontari per promuovere il voto

Chiamata alla partecipazione attiva per l’Europa: il Centro Europe Direct della Romagna cerca volontari. Iscrizioni entro il 21 gennaio. Il Centro Europe Direct della Romagna seleziona persone interessate a svolgere esperienze di volontariato per la promozione delle elezioni europee del prossimo giugno, della cittadinanza europea e di temi chiave dell’UE quali European green deal e parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne. Possono candidarsi cittadini e cittadine di qualsiasi nazionalità che non abbiano in corso con il Comune rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, siano residenti o domiciliati – anche temporaneamente – nel territorio di Ravenna e provincia. Saranno selezionati indicativamente 20 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e circa 10 cittadini senza limiti di età. La selezione avverrà a seguito di una verifica della documentazione inviata ed eventuale colloquio e comporterà l’impegno di un minimo di 50 ore del proprio tempo da dedicare ad una formazione iniziale e ad una ampia gamma di possibili attività. Da ormai 6 anni questo percorso viene riproposto con successo ogni anno e ha coinvolto oltre 100 giovani. "Per il 2024 è possibile candidarsi entro il 21 gennaio, con una novità importante – evidenzia Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee - Quest’anno abbiamo deciso di estendere la partecipazione ai cittadini dai 18 anni senza limitazione ai 28 anni come invece previsto fino allo scorso anno".

La candidatura può essere presentata esclusivamente via mail a europedirectromagna@comune.ra.it e deve pervenire entro il 21 gennaio. Bando e modulistica: http://bit.ly/CALLEUROPA