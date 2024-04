Le giornate vaccinali. Ecco come proteggersi da morbillo e papilloma

Per favorire la vaccinazione contro il morbillo, papilloma virus e antitetanica, gli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica in provincia di Ravenna aprono l’accesso diretto gratuito.

Vaccinazione contro il morbillo. E’ rivolto a tutta la popolazione che non ha già avuto il morbillo e non ha ricevuto almeno due dosi di vaccino. Ravenna (Ambulatori vaccinali Cmp via Fiume Montone Abbandonato 134): lunedì 13 maggio e lunedì 27 maggio dalle 14 alle 17; Lugo (Ambulatori vaccinali in viale Masi 20): mercoledì 15 maggio e mercoledì 29 maggio dalle 8,30 alle 12,30; Faenza (ambulatori vaccinali via Zaccagnini 22): giovedì 9 maggio e giovedì 30 maggio dalle 8,30 alle 12,30. In alternativa, gli utenti interessati possono prenotarsi a Cup oppure, fino al 30 aprile 2024, per la sola vaccinazione contro il morbillo, possono scrivere una email a vaccinazioni.ra@auslromagna.it e saranno poi ricontattati dalla Sanità Pubblica per un appuntamento senza passare dal Cup. Il Morbillo è una malattia virale acuta altamente contagiosa, che esordisce con febbre, congiuntivite e sintomi respiratori ed è seguita dopo 3-7 giorni dalla comparsa di macchie rosso vivo sulla pelle. Il virus viene trasmesso per via aerea attraverso le secrezioni di naso, bocca e gola. Ha un periodo di incubazione variabile da 7 a 18 giorni (in media 10-14 giorni). Sono possibili, e non rare, complicanze quali l’otite media, la polmonite e l’encefalite. A maggior rischio di complicanze sono i bambini molto piccoli, gli immunodepressi e le donne in gravidanza. La vaccinazione è trivalente, cioè contiene i virus vivi attenuati di Morbillo, Parotite e Rosolia. Consiste in due dosi di vaccino inoculato per via sottocutanea o intramuscolare, a distanza di almeno 4 settimane una dall’altra, e conferisce una protezione elevata e duratura nei confronti delle tre malattie. La pregressa immunità, naturale o vaccinale, per una o più di queste malattie non è una controindicazione alla vaccinazione.

La vaccinazione è obbligatoria nell’infanzia ed è fortemente raccomandata per tutti gli adulti non immuni a una o più delle malattie prevenibili con questo vaccino. L’accesso diretto gratuito per vaccinazione anti papilloma virus è rivolto alle donne nate tra il 1999 e il 2005 a cui sono già stati inviati gli Sms. Ravenna (Cup): lunedì 15 aprile e lunedì 27 maggio dalle 14 alle 17; Lugo (viale Masi 20): mercoledì 29 maggio dalle 8,30 alle 12.30; Faenza (via Zaccagnini 22): giovedì 30 maggio dalle 8,30 alle 12.30. Antitetanica - Ravenna (Cmp): lunedì 13 maggio dalle 14 alle 17; Faenza (via Zaccagnini 22): giovedì 9 maggio dalle 8,30 alle 12.30; Lugo (viale Masi 20): mercoledì 15 maggio dalle 8,30 alle 12.30