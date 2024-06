Le lezioni della polizia locale

Oltre trecento ore di formazione dedicate alla sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado grazie alla polizia locale della Bassa Romagna. Da novembre 2023 agenti appositamente formati sono andati nelle scuole della Bassa Romagna a promuovere l’educazione stradale. Le lezioni si sono svolte in sessioni di un’ora ciascuna, suddivise in parti teoriche (in aula) e pratiche (all’aperto). Gli alunni hanno appreso le principali norme del Codice della strada, terminando le lezioni con un test fatto di giochi interattivi, mentre la parte pratica ha previsto esercitazioni su strada in condizioni reali di traffico. Tra i temi trattati ci sono la consapevolezza dei pericoli derivanti dalla circolazione con la conoscenza e il rispetto dei segnali stradali, l’uso corretto e consapevole della bicicletta, il comportamento dei pedoni vicino agli attraversamenti pedonali. "Il nostro obiettivo è fornire ai giovani gli strumenti necessari per diventare utenti della strada consapevoli e responsabili" ha dichiarato la comandante Paola Neri.