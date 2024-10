Le scuse della sindaca di Lugo: "I cimiteri non sono decorosi. Un impegno che non ho rispettato"

Il ponte di inizio novembre è alle porte, ma lo stato dei cimiteri del Lughese è ancora precario. Dopo le tante segnalazioni effettuate dai cittadini sui canali social, è arrivato il tempo del ’mea culpa’ da parte dell’amministrazione. La sindaca, Elena Zannoni, ha infatti pubblicato nella sua pagina Facebook un post di scuse. Un gesto che molti hanno considerato positivamente insolito. "Vi porgo le mie scuse per non essere riuscita, nonostante mesi di raccomandazioni e solleciti, a far rispettare l’impegno di arrivare a queste giornate così importanti per chi vuole salutare i propri cari, con cimiteri decorosi – scrive la sindaca –. Vale per tutti i cimiteri: quelli di città e delle frazioni. Sono pieni di erbacce e poco curati. Ci sono stati problemi coi diserbanti date le piogge continue, problemi manutentivi, ma dal mio punto di vista non ci sono scuse, ed essendo io comunque responsabile finale dei servizi pubblici, tra cui il cimitero, la colpa è mia. Peraltro ammetto che le continue allerte hanno spesso distolto l’attenzione dalle necessità quotidiane e questo non deve succedere".

Le azioni previste per porre un rimedio allo stato in cui versano i cimiteri di città e frazioni partiranno già da oggi, con lo sfalcio dell’erba lungo i vialetti ghiaiati con sistema meccanico, decespugliatore e rastrello. "È stato individuato il prodotto adeguato per il diserbo – precisa sempre su Facebook la sindaca – e siccome le piogge sembrano darci tregua, contiamo di farlo utilizzare a breve. I cestini vengono svuotati e i bagni vengono puliti ogni giorno. Sto raccogliendo tutte le vostre segnalazioni e le inoltro al gestore. Sarà mia cura verificare che vengano prese in carico".

Una promessa che arriva dopo anni in cui le segnalazioni relative allo stato dei cimiteri del territorio da parte dei cittadini sono state tante. Il tema della manutenzione del cimitero, in particolare quello cittadino, è stato spesso al centro di richieste, segnalazioni e interventi soprattutto in sede di consulta. Sotto al post tanti commenti positivi da parte di cittadini che hanno apprezzato il gesto della sindaca.

La gestione dei dieci cimiteri del territorio lughese, per l’anno in corso, è in capo alla ditta Area Blu di Imola, società pubblico privata, già attiva in questo campo, che ha risposto al progetto sperimentale deliberato dalla giunta comunale partecipando alla gara di appalto divisa in due lotti funzionali del valore di 163 mila euro (iva inclusa) ciascuno.

Monia Savioli