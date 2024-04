Le storie di pazienti raccontate in quattro serate-concerto

Il coro e orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna ha coinvolto nel progetto ’Note di speranza’ le sezioni Ail di Ravenna e Forlì-Cesena. Quattro serate concerto in cui, con un adattamento teatrale, verranno narrate le storie di dolore e speranza di pazienti accompagnate dal canto di quattro cori che eseguiranno brani di Vivaldi e Jean-Baptiste Lully. La prima serata è in programma il 4 maggio, alle 18.30, presso il duomo di Santa Croce a Forlì, si proseguirà a Cesena, nella chiesa di San Domenico, il 12 maggio alle 21, a Faenza presso Santa Maria dell’Angelo il 18 maggio alle 18.30 per finire a Ravenna presso la basilica di San Francesco il 19 maggio alle 19.30. L’iniziativa nasce con l’idea di diffondere un messaggio di speranza e serenità tramite il linguaggio universale della musica.

Elisabetta Rivalta, interprete e autrice della drammaturgia, spiega: "Mi ha molto colpita la storia di Agnese, ex paziente che una volta guarita ha intrapreso il percorso di studi per diventare dottoressa per le malattie del sangue. Ho seguito il suo racconto farcendolo di sensazioni trasmesse, immaginando un percorso di malattia che diventa introspezione profonda: la scena centrale è il dialogo tra Agnese e la malattia".

L’ingresso è ad offerta libera, per informazioni:

cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com.

v.b.