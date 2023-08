Le vetrine del centro "Via Cavour resta sul podio"

Da 5mila a 8mila euro per due vetrine in via Cavour passando dai 4.500 massimo di via Diaz agli oltre 3mila euro al metro quadrato di via Maggiore o di via Berlinguer; ma già se dalla via della Questura andiamo nella vicinissima via Suzzi ecco che i valori scendono tra il 40 e il 50%. Il mercato immobiliare dei negozi va a rilento a Ravenna ma soprattutto va a velocità molto, molto differenziate. "Via Cavour resta indubbiamente sul podio – spiega Giordano Savorani, titolare delle agenzie Scor di Ravenna – ma sui prezzi molto dipende dal numero di vetrine e dalla metratura. I tagli piccoli sono i più ricercati ma se arrivano le catene vogliono dimensioni superiori. Ad ogni modo, quando si vedono vetrine spente occorre pensare che siamo di fronte alla ciclicità e prima o poi si accenderanno le luci".

Certo però che i tempi si allungano e per una vendita o una locazione (i prezzi sono stabili) si può aspettare anche un anno. Locazioni che, secondo Ivano Venturini, presidente di Fimaa Emilia- Romagna e agente immobiliare a Ravenna con la Siva – vanno dai 12 euro al metro quadrato al mese per le zone meno appetibili ai 40 euro metro quadro per le migliori collocazioni in via Cavour. "Ma una volta – precisa Venturini – si arrivava anche a 50 euro e io tutta questa euforia sui negozi non la vedo. Poi un tempo chi subentrava pagava anche la buona uscita che oggi è totalmente scomparsa. E a quel che so anche i negozi nelle gallerie commerciali fanno fatica e i canoni sono in flessione. E anche sulle vendite si procede a rilento sia perché i negozi meglio posizionati non entrano sul mercato sia perché la richiesta è modesta e va di pari passo con la dimensione fisica del centro storico di Ravenna".

g.c.