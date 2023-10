Le vetrine si riaccendono. Nuovi negozi in centro. E le vie diventano di tendenza

Le vetrine spente, anche da tempo, si riaccendono. La città, soprattutto in alcune zone del centro, si rivitalizza e arrivano nuovi negozi, altri si trasferiscono, altri ancora raddoppiano. In via Salara domani alle 16 inaugura Aqua, negozio di abbigliamento di Roberta Lanzoni che, imolese, si è innamorata di Ravenna al punto da decidere di viverci e lavorarci.

"È stato un passaggio graduale – spiega – perché io ho un negozio di abbigliamento da 25 anni nella mia città e continuo ad averlo. Ravenna mi è piaciuta da subito e tre anni fa ho deciso di aprirne un altro qui, in via Matteotti, inizialmente solo di costumi". Il Covid non l’ha spaventata e il suo coraggio è stato premiato: l’avventura in via Matteotti ha funzionato, così si è ingrandita, sempre nella stessa strada, poi il salto in via Salara. "Volevo un negozio con un respiro maggiore – continua Roberta Lanzoni e via Salara mi è sembrata una strada di tendenza, con altre attività molto belle. Così mi sono trasferita". Il legame con la sua città rimane, ma un altro stretto e consolidato ormai si è sviluppato con Ravenna. "Penso che ognuno di noi – conclude – durante la pandemia abbia maturato un’idea, un progetto per il futuro. Per me è stato quello di scegliere per vivere un luogo vicino al mare. Così ora sono a Ravenna".

Roberta Lanzoni non è l’unica ad aver scelto via Salara per una nuova apertura, lo ha fatto il negozio di scarpe Maria Cristina, che il 16 settembre ha inaugurato all’angolo con via Ponte Marino e a breve arriverà anche Bosco con le sue piante, l’oggettistica e molto altro.

Aria di novità e aperture anche in via Ponte Marino, anche qui i locali vuoti si preparano a nuova vita: arriveranno infatti un negozio di Ramen, della catena Yume Ramen, e la storica pizzeria Da Michele, confermando la vocazione gastronomica della strada. La ripresa sta toccando anche nuove zone del centro storico, come quella di piazza Anastagi e via Girolamo Rossi, dove stanno sorgendo nuove attività commerciali. Una pizzeria al taglio aprirà invece in via Rasponi, la strada che collega piazza XX Settembre a piazza Kennedy e che negli ultimi anni aveva visto chiudere diverse attività. Negli ultimi tempi però qualcosa si muove, nuovi negozi hanno aperto e in altri locali sono in procinto di partire cantieri di recupero e ristrutturazione. Uscendo dal centro, da ricordare in via Romea Sud, al civico 1, l’apertura di un ristorante giapponese, il Kuma Oriental Taste che inaugura oggi alle 19.