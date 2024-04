‘Le volpi’, uno sguardo sulla provincia italiana

’Le volpi’ è il nuovo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci (compagnia CapoTrave) che andrà in scena alle 21 di stasera al teatro Rasi di Ravenna, nell’ambito de ’La stagione dei teatri’, e che sostituisce ’Le vacanze,’ inizialmente previsto dal calendario (chi aveva il titolo incluso nel proprio abbonamento potrà utilizzare lo stesso biglietto conservando il medesimo posto). Si tratta di uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Federica Ombrato, costumi Marina Schindler, suono Michele Boreggi, Lorenzo Danesin, luci Stefan Schweitzer, scena e regia Luca Ricci tecnico Piero Ercolani, Nicola Mancini produzione Infinito’ con il supporto di Regione Toscana, Ministero della Cultura, Argot Studio Roma, Biblioteca Al Cortile Roma.

In questo spettacolo i due autori della compagnia CapoTrave continuano a scandagliare la provincia italiana considerandola metafora del Paese. Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i protagonisti della storia.

Davanti a un vassoio di biscotti vegani, si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi. La provincia italiana diventa la vera protagonista della vicenda. E ora uno sguardo ai tre protagonisti.

Antonella Attili esordisce al cinema come madre del piccolo Totò in ’Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore, e da lì lavora, in ruoli di rilievo, con Pupi Avati, Ettore Scola, Francesca Archibugi. In teatro lavora con Ennio Coltorti, Giancarlo Sepe, Roberto Cavosi, Serena Dandini.

Giorgio Colangeli è tra i protagonisti del film ’C’è ancora domani’, in cui veste i panni del suocero di Paola Cortellesi. Colangeli è stato inoltre Nastro d’Argento 1999 (per ’La cena’ di Ettore Scola) e David di Donatello 2007 (per ’L’aria salata’ di Alessandro Angelini). Sempre sullo schermo è stato Salvo Lima ne ’Il divo” di Paolo Sorrentino e ha lavorato con Rubini, Muccino, Luchetti, Genovesei. Federica Ombrato si diploma attrice, nel 2011, all’Accademia Nico Pepe di Udine e si perfeziona con la Compagnia Atir e Serena Sinigaglia. Esordisce con ’La mosca, almeno un milione di scale’ di C. Tessiore, per la regia di Jean-Paul Denizon.

Biglietti a 18 euro intero, 16 ridotto, 10 under 26. Per gli abbonati alla stagione l’ingresso è 10 euro. Info: 0544-36239 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18