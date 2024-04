Lega all’attacco: "Fatti intollerabili"

"Non sono più tollerabili situazioni come quella accaduta a Ravenna, dove uno straniero ha cosparso di liquido infiammabile una pompa di benzina dandole fuoco. Avrebbe potuto essere una tragedia, l’abbiamo scampata per caso. Ho subito contattato il prefetto Castrese De Rosa, ho appreso che il delinquente è stato arrestato. Ma una riflessione è d’obbligo. Non crediamo più alle favole di persone immigrate che compiono delitti perché disturbate mentalmente": così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

Anche il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, esprime "indignazione" e parla di gesto "estremamente grave", che "ha messo a repentaglio la vita di numerosi cittadini innocenti e avrebbe potuto provocare una tragedia di proporzioni devastanti, se non fosse stato per l’intervento tempestivo e coraggioso dei cittadini e delle forze dell’ordine".