Lezione sul terrorismo di Franco Gabrielli in via Mariani

Franco Gabrielli, già capo del Dipartimento della Protezione civile e direttore generale della Pubblica sicurezza, nonché cittadino onorario di Ravenna dal 2014, sarà oggi in città. Nel pomeriggio Gabrielli terrà la lezione conclusiva dell’insegnamento ’Il terrorismo internazionale in età contemporanea’ svolto all’interno del corso di laurea ’Storia, società e culture del Mediterraneo’ attivo presso il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna. La lezione, aperta a tutti, si svolgerà dalle 15 alle 17 presso l’aula Tumidei al primo piano di Palazzo Corradini (via Mariani 5). Alle 17.30 la sala Corelli del teatro Alighieri sarà la cornice di un’iniziativa, aperta alla cittadinanza, dal titolo ’Responsabilità, competenza, passione civile’, un dialogo intorno al recente volume di Gabrielli ’Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile’,di (2022). Dopo i saluti di Luigi Canetti, direttore del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, dialogheranno con l’autore il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, e i docenti Michele Marchi e Alberto Pagani.