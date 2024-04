Liberazione, piazza gremita. Il prefetto De Rosa: "Basta divisioni"

Piazza del Popolo gremita, ieri, per le celebrazioni del 25 aprile, a 79 anni dalla Liberazione. Il prefetto Castrese De Rosa ha lanciato un appello: "Basta divisioni", ha detto parlando di "bisogno di pace". Il sindaco Michele de Pascale ha sottolineato che "c’è una parola difficile da pronunciare" per qualcuno, alludendo al premier Meloni: "antifascismo". La cerimonia è stata accompagnata dalle note della banda cittadina. "Dovrebbe essere una festa unificante, la sinistra l’ha resa di parte, consegnando le piazza all’odio": così in una nota Jacopo Morrone, parlamentare della Lega.