Libro e concerto. Due giorni dedicati a Tom Petty

Doppio appuntamento dedicato a uno dei libri più apprezzati dello scorso anno, ’Tom Petty ’(Shake Edizioni, 2023, 288 pagine, 20 euro): sarà presentato alla Libreria Feltrinelli di Ravenna (via Armando Diaz, 14) oggi dalle ore 17.30 con gli autori, Marco Denti e Mauro Zambellini, che saranno presenti anche al concerto dei Wildflowers, in omaggio proprio a Tom Petty & The Heartbreakers, previsto per domani all’Inferno Pub, via Faentina Nord 273 a San Michele di Ravenna (informazioni e prenotazioni: 324-6953479).