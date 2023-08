L’interrogazione di Grillini (Italia Viva) "Lavori al cimitero, i danni sono ingenti"

Lavori al cimitero e interventi sull’argine del Lamone danneggiato a poca distanza. Se n’era già dibattuto, ma la questione tornerà sui banchi del consiglio comunale. A presentare un’interrogazione ieri è stato il consigliere di Italia Viva Alessio Grillini. "Corrisponde al vero che i lavori di ripristino del cimitero stanno procedendo con grande lentezza? – chiede Grillini –. I danni strutturali al muro di cinta del cimitero sembrerebbero tali da fare pensare a un vero e proprio ripristino in toto". Inoltre "la falla dell’argine in corrispondenza del cimitero è ancora aperta, rendendo probabilmente e potenzialmente inutili i lavori di ripristino dell’area, e mettendo comunque a rischio l’area commerciale e residenziale adiacente e, ancora, l’alveo del fiume in quel tratto è completamente pieno di vegetazione. Dobbiamo considerare che è l’area immediatamente precedente alle zone duramente colpite dall’alluvione". Sulla base di queste considerazioni il consigliere comunale ha chiesto lumi alla giunta faentina "per ottenere riscontro dettagliato punto su punto, per capire in che tempi verrà ripristinato l’argine, la cui falla desta evidente preoccupazione alla cittadinanza e per capire se si stia programmando la pulizia del fiume anche in questo tratto".