L’invasione dei Lego ’Mattoncini a Palazzo’

Continua oggi, domenica, dalle 9:30 alle 19:30, a Palazzo del Podestà di Faenza, Mattoncini a Palazzo, iniziativa che porta il mondo dei Lego in città. Sabato pomeriggio il Salone dell’Arengo è stato letteralmente invaso da centinaia di visitatori, famiglie e adulti che si sono lasciati affascinare dai mondi fantastici creati con i mattoncini più famosi al mondo: dai paesaggi idilliaci alle ambientazioni del Signore degli Anelli di Tolkien, passando per l’universo di Star Wars, castelli medievali e riproduzioni di supercar. Oltre ai diorami esposti, l’iniziativa ha anche una sezione interamente dedicata ai più piccoli, con tavoli dove i bambini hanno potuto dar sfogo alla loro creatività o tuffarsi in una piscina di Lego.

Tra le curiosità, la riproduzione della chiesa di Santa Maria Maddalena, realizzata con quasi 30mila mattoncini da Cesare Domenichini e Matteo Ali.

"Abbiamo dedicato centinaia di ore per ricreare questa copia così dettagliata, che dopo l’esposizione sarà ospitata nella chiesa originale", raccontano i due ‘costruttori’.

La passione per i Lego è tale che tra gli espositori c’è chi ha tatuato il proprio amore sulla pelle. La mostra a ingresso gratuito, è curata dall’associazione Romagna Lug e dal Lego Users Group della Romagna in collaborazione con il Comune di Faenza.