Lions Bisanzio, dall’Abruzzo un camion di aiuti

Giannantonio Mingozzi, presidente del Lions Bisanzio, ieri ha accolto il camion proveniente da Matera e Roseto degli Abruzzi con 10 quintali di prodotti alimentari, vestiario, pale, scope, stivali abbigliamento ed altro ancora che i volontari dell’associazione ’Oasi del sorriso’ di Matera hanno raccolto da istituzioni, commercianti, scuole, parrocchie, imprese e singole famiglie materane e rosetane che hanno aderito all’appello "aiutiamo Ravenna". "Due giorni fa – spiega Mingozzi – mi hanno comunicato la loro volontà di aiuto, in particolare alcuni amici ravennati ivi trasferiti come Vittoria Corelli compagna di scuola, e in poche ore hanno dimostrato sensibilità e capacità di coinvolgimento ammirevoli". Mingozzi, con altri soci Lions come Garavini, Francesca Vagnoni, Cinzia Ghirardelli e Minghetti (che hanno poi curato la distribuzione nelle località della provincia più colpite) ha ringraziato Giovanni, Francesca e Mino Martinelli che hanno curato la raccolta ed il trasporto a Ravenna.