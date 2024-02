Lo gnosticismo nel mondo culturale

Oggi alle ore 17.30 nell’aula magna

della Casa Matha di Ravenna, in piazza Andrea Costa 3, avrà

inizio un ciclo di tre incontri sul pensiero filosofico legato

allo gnosticismo, il pensiero filosofico sviluppatosi in età

ellenistico-romana e fiorito a fianco del cristianesimo

antico.

Il primo appuntamento – in programma come detto oggi pomeriggio a partire dalle 17.30 – ha come titolo ’Gnosticismo nella

cultura, dal romanticismo al Pop’.

La conferenza sarà tenuta da Claudio

Marucchi e sarà introdotto dall’ avvocato Giovanni Fresa. L’ingresso all’appuntamento a Casa Matha è gratuito.