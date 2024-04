Lo schiocco di frusta e gli s-ciucarén

Lo schiocco, il rumore secco della frusta vibrata con un movimento rapido della mano da barocciai e vetturali, era un termine di paragone per identificare qualcosa che durava o valeva pochissimo: "E’ dura o e’ vêl un ciòc d’frósta". E anche: "E’ cônta coma un ciòc d’frósta", conta come uno schiocco di frusta, si diceva di chi non godeva stima, considerazione e rispetto. Ottenendo qualcosa a un prezzo irrisorio l’acquirente si vantava con gli amici esclamando: "A l’ò avù par un ciòc d’frosta". Ai nostri tempi gli unici schiocchi che si possono udire sono quelli degli "s-ciucarén", che animano le feste traendo dal sottile spago terminale della frusta – e’ s-ciuchén – schiocchi sonori e ritmati in sintonia con una formazione musicale.